Putin'den Merkel'e Belarus uyarısı

Telefon görüşmesi yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Belarus'ta yaşanan son gelişmeleri konuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kremlin'den yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada, "Devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Belarus'ta oluşan durum kapsamlı şekilde ele alındı. Rus tarafı, Belarus'un içişlerine yönelik olarak dışarıdan gerçekleştirilen ve krizin daha fazla tırmanmasına neden olan müdahale girişimlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı" dendi.

Putin ve Merkel, Belarus'taki durumun en kısa sürede normale dönmesini umduklarını ifade etti.

​Belarus Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 9 Ağustos'taki devlet başkanlığı seçimlerini Lukaşenko’nun yüzde 80.1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığı duyurulmuştu.

Muhalefet, 'hile karıştırıldığı' iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.

Lukaşenko, yoğun istifa ve yeniden seçim taleplerine kesin dille karşı çıkarken seçimleri ikinci sırada tamamlayan muhalif isim Svetlana Tihanovskaya, ulusal lider olmaya hazır olduğunu açıklamıştı.