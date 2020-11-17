Pompeo, Bartholomeos ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün İstanbul'da. Çıktığı uluslararası tur kapsamında tüm ülkelerde yetkililerle görüşen Amerikalı Bakan, Türkiye'deki tek günlük ziyaretinde ise sadece kilise ziyareti ve dini liderlerle görüşme yapacak.

Pompeo, Fransa'nın ardından Pazartesi geç saatte ulaştığı Türkiye'de bugün St. George Kilisesi'ni ziyaret etti. Pompeo kilisede Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

Ardından Rüstem Paşa Camii'ye gidecek olan Pompeo, son olarak Vatikan Büyükelçisi Başpiskopos Paul Russell ile bir araya gelecek.

Pompeo'nun öğleden sonra İstanbul'dan ayrılarak Gürcistan'a gitmesi planlanıyor.

İstanbul'dan önceki durağı olan Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransız Dışişleri Bakanı ile görüşen Pompeo, Tiflis'te de devlet başkanı ve bakanlarla bir araya gelecek.