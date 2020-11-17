'Türkiye'nin son eylemleri son derece saldırgan'

Dün akşam çeşitli temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ziyaret öncesi Fransız gazetesi Le Figaro’ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Karabağ’da Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ı desteklemesini ve Libya ve Doğu Akdeniz’deki politikalarını işaret eden Pompeo, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ben, Türkiye'nin son eylemlerinin son derece saldırgan olduğu konusunda mutabık kaldık" dedi.

Pompeo, "Avrupa ve ABD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu tür eylemlerin halkının çıkarına olmadığı konusunda ikna etmek için birlikte çalışmalı" diye konuştu.

Ankara'nın askeri kabiliyetini artan bir şekilde kullanmasının endişe verici olduğunu söyleyen Pompeo, Türkiye'nin NATO'da kalıp kalmaması konusunda ise yorum yapmadı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen ABD'li bakan, hiçbir hükümet yetkilisiyle görüşmeyecek.