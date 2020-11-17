ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İstanbul’da

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, özel jeti ile İstanbul Havalimanı'na indi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılan Pompeo'ya bir konvoy eşlik etti.

Pompeo geçen hafta yaptığı açıklamada, kapsamlı bir yurtdışı gezisine çıkacağını kaydederek, "Cuma gününden itibaren Fransa, Türkiye, Gürcistan, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gideceğim. Görüşmelerimizde ülkelere göre birçok konuyu ele alacağız" demişti.

7 ülke içinde bir tek Türkiye'de hiçbir hükümet yetkilisi ile görüşmeyecek olan ABD Dışişleri Bakanı sadece Fener Patriği Bartholomeos'u ziyaret edeceği söylemişti.