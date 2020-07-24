Pınar Gültekin'in annesi: Kameralara baktım, tek kişi değil

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi son sınıfında öğrenim gören ve Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in annesi, katil zanlısının tek kişi olmadığını söyledi.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, kızının cenazesinde konuşan anne Şefika Gültekin'in, "Ben oraya gittim, kameralara baktım. Tek kişi değildi ama tek kişi yakalanmış. Cumhurbaşkanımızdan onu da takip etmesini istiyoruz. O hem bizi mahvetti hem de kendi ailesini mahvetti. Bizi yaktı" diye konuştuğu öğrenildi.

Tutuklu Avcı'nın ifadesinde, dumandan rahatsız olup kendisini uyardığını anlattığı bağ evi komşusu Melek Set ise şahit sıfatıyla ifade vermişti. 75 yaşındaki Set, polise "Panik hali yoktu. Sakin ve soğukkanlıydı. Etrafta başka kimseyi de görmedim" sözleriyle anlattı.