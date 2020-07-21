Komünist Kadınlar: Pınar Gültekin'in katili sadece fotoğrafta gördüğünüz yüz değil

Komünist Kadınlar Pınar Gültekin'in öldürülmesi üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:



Hiçbir kadın cinayeti, münferit bir vakadan ibaret değildir. Kadın cinayetlerini politik toplumsal zeminden koparmaya, spesifik vakalara indirgemeye çalışan yaklaşımların amacı bellidir. Bu yaklaşımları reddediyoruz.



Şiddetin temelinde yattığı bu düzen bugün gencecik bir kadını daha katletti. Ne yazık ki Pınar GÜltekin ne ilkti, ne de bu düzen böyle sürdükçe son olacak.



Pınar Gültekin'in katili sadece fotoğrafta gördüğünüz yüz değil. İnfaz yasasını çıkaranlar, İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmaya çalışanlar, her ağızlarını açtıklarında gericilik saçanlar, 200 yıldır kadınları 'ucuz işgücü' nesnesi haline getirerek toplumda zayıf düşerenler de katil.

#pinargultekin'in katili sadece fotoğrafta gördüğünüz yüz değil. İnfaz yasasını çıkaranlar, #İstanbulSözleşmesi'ni kaldırmaya çalışanlar, her ağızlarını açtıklarında gericilik saçanlar, 200 yıldır kadınları 'ucuz işgücü' nesnesi haline getirerek toplumda zayıf düşerenler de katil — Komünist Kadınlar (@Komunist_kadin) July 21, 2020