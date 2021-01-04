Pınar Gültekin'in babası duruşma salonunu terk etti

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

DHA'da yer alan habere göre, Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, "Davadan adaletli bir karar çıkacağına inanmıyorum. Başka bir hakim istiyorum" diyerek duruşma salonunu terk etti. Duruşmaya, tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.

'Sanki burada yargılanan Pınar Gültekin'

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmaya çalışıldığını belirterek mahkeme heyetinin reddini talep etti.

Duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Epözdemir "Reddi hakim gerekçemizde, müvekkil duruşma salonunu terk etti. Duruşmaya halel getirildiğini düşünüyorlar. Sanki cinayeti işleyen Cihan Metin Avcı ve Mertcan Avcı değilmiş de Pınar Gültekinmiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu cinayet meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Sanki burada yargılanan Pınar Gültekin'in özel hayatı. Senkronize, organize bir cinayet işlenmiş" dedi.

Epözdemir, dava dosyasına ulaşan raporların, sanığın akli dengesinin yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Organize işlenmiş bir cinayetle karşı karşıya olduklarını belirten Epözdemir, sanığın ceza sorumluluğunu minimize etmek, haksız tahrik indiriminden faydalanmak amacıyla çok ilginç savunmalar yaptığını kaydetti.

'Bilirkişi raporu bizi tatmin etmedi'

Olay yerinde yapılan keşifle ilgili raporun ellerine ulaştığını dile getiren Epözdemir, "Bilirkişi raporu bizi tatmin etmedi. Çok bilimsel, hükme elverişli, hükme esas alınabilecek bir rapor olduğunu düşünmüyoruz. Fizik ve kimya mühendisleri tarafından hazırlanacak bir bilirkişi raporu talep edeceğiz. Bu en azından yargılamanın haline müessir olabilir" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 15 Şubat’a ertelendi.