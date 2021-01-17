Özlük haklarını isteyen sağlıkçılara ‘rüşvetçi’ diyen Akit Müdürü’ne suç duyurusu

Akit Haber Müdürü Murat Alan’ın Akit TV’de katıldığı programda özlük haklarını isteyen sağlıkçılarla ilgili sözleri büyük tepkiye yol açtı.

Ankara Tabip Odası, RTÜK ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı göreve davet ederek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Covid-19 pandemisine karşı özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarına ‘rüşvetçi’ karalamasında bulunan, kamuoyunu yalan beyanla yönlendirerek sağlık emekçilerine karşı kin ve düşmanlığa sevk edici açıklamalar yapan Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan Haddini Bil!” dedi.

Açıklamada “Yüzlerce sağlık çalışanını Covid-19 pandemisi nedeniyle kaybettiğimiz bir dönemde bu sözler kabul edilemez! Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, ve RTÜK’ü göreve davet ediyoruz! Bizler; sağlık çalışanları olarak lütuf değil, hakkımızı istiyoruz!” denildi.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız da Alan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Bacaksız Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Kişi kendinden bilir işi! Sendikamız Genel Sağlık İş , sağlık personelini hedef gösteren masa başı kalemşörü hakkında suç duyurusunda bulunacaktır” diye yazdı.

Alan’ın sözleri sağlıkçıların büyük tepkisini çekerken, Twitter’da “#MuratAlanHaddiniBil” etiketi Türkiye gündeminde ilk sıraya yükseldi.

Akit TV’de katıldığı programda sağlık emekçilerinin özlük haklarını istemelerine karşı çıkan Alan “Hem ikramiyelerini alıyorlar, hem primlerini alıyorlar, her şeyi alıyor" demiş ve şunları söylemişti: "Mesela Afrin’e gideceğimiz zaman subayların kalkıp şunu söylemesi: Özlük haklarımız ne olacak? Ya biz bunu mu konuşuyoruz, TSK’nin oraya nasıl gireceğini mi konuşacağız yoksa siz giderken biz özlük haklarımız olmadan bu işi yapmayız kısmını mı konuşacağız. 6 bin liradan aşağı maaş alan bir hemşire varsa arasın bağlansın yayına. Olay ne biliyor musunuz, rüşvetimi ver susayım mantığı gibi bir şey. Bu mevzuyu getirip de mücadelenin ortasına dayamanın bir mantığı yok, bu sanki al rüşvetini git hastalarına bak demek gibi."