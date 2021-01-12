Sağlıkçılar 'ek ödeme' tepkisi: Bizi parça başı ücretli haline getirdiler

Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda görevli çalışanlara 1 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ek ödeme yapılabilmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de dün yayımlandı.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, "yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı bakan tarafından belirlenmek kaydıyla" çalışanlara ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Söz konusu düzenlemeyi soL'a değerlendiren Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, sağlıkçıların yüzde 80'inin bu düzenlemeden yararlanmayacağını, sağlık emekçilerinin parça başı ücretli haline getirildiğini söyledi.

'Ek ödeme değil, tek kalem maaş istiyoruz'

Sağlık çalışanlarına sürekli para veriyormuş görüntüsü oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çeken Zekiye Bacaksız şöyle konuştu:

"Toplumda sanki bizim ödemelerimiz iyiymiş de üzerine para veriliyormuş gibi bir algı yönetiliyor. Bizim diğer memurlarla aynı maaşı alabilmemiz için eksikler tamamlansın diye bu paralar veriliyor. Bizim asgari ücret altına düşmemiz gerekiyordu. Onu tamamlamak üzere bunu veriyorlar. Verilenler de çok düşük zaten. Vergi dilimine takılıyor çalışanlar. Alabilecek olan az bir kesim de 200 lira civarında para alacak. Bu mudur yani?

'Yüzde 80'i yararlanamayacak'

Biz artık para konuşmak istemiyoruz. Sağlıkla para yan yana gelmesin dedikçe ısrarla dolar garantili hastanelerden kaynak götürdükleri yetmediği gibi bizleri mağdur edip bir de sürekli para veriyormuş görüntüsü oluşturuluyor. Maaşımızın bordromuzda olmasını, tek kalem maaş istiyoruz. Ek ödeme istemiyoruz. Biz memuruz, maaş duymak istiyoruz. Bizi parça başı ücretli haline getirdiler. Maaş ile ücret ayrı kavramlar. Bizi nitelikli ucuz işgücü olarak pazarlamak istiyorlar. Bakanlığın bu konuyla ilgili düzenleme yayımlamasını bekliyoruz. Üst sınır belirlenmiş, 'tavana takılan alamaz' diyor. Zaten memurlar yüksek vergiye tabi. Bu şartlarda bizim öngörümüz zaten yüzde 80'i yararlanamayacak. Asgari ücretin altında kalanlara sadece ödeme yapılacak."