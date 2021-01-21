Ozan Güven: Abajuru elinden almaya çalışırken çenesine çarptı...

Ozan Güven'in kendisini darp ettiği belirterek şikayetçi olan Deniz Bulutsuz'un ihbarı sonrası başlatılan soruşturma sonucu Güven hakkında 13,5 yıl hapis talep edilmişti.

Güven'in suçlamaları ve darp edildiği iddiasıyla ise Deniz Bulutsuz hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Davanın bugün görülen duruşmasında Bulutsuz şikayetçi olduğunu, yaşadığı ağır şeyleri tekrar anlatmanın çok zor olduğunu belirterek tekrar anlatmak istemediğini ifade etti.

Ozan Güven ise ifadesinde Bulutsuz hakkında "şikayetçi" olduğunu söyledi, darp suçlamasına ilişkin, "Abajur yere düşmüştü, elinden almaya çalışırken çenesine çarptı, yaralandı" iddiasında bulundu. Güven, "Bağırdığım için pişman olan ben böyle bir şey yapamam. 4 kez ayrılmak istedim. Anlaşamıyorduk bayılma numarası yapıyordu" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre, bunun üzerine Bulutsuz olaya ilişkin şöyle konuştu:

Ev iki katlı müstakil. Darbe almaya üst katta başladım çenemden orada darbe aldım. Abajurun cam kısmıyla vurdu. Merdivenden hemen sonra çıkış kapısı var. Merdivende saçımdan tutup duvarlara burdu. Aşağı yuvarlandım. Pencereden sesimi duyurmak için bağırdım. Belki biri sesimi duyar umuduyla. Pencereyi kapatıp engel oldu. Bu esnada çok darbe aldım. Kapının olduğu yerde bilincimi kaybettim. Üzerime su dökerek uyandırdı. Darbe atmaya devam etti. Vazgeçtiği anda evden kendimi dışarıya attım. Kendimi mümkün olduğunca uzağa atmak istedim ana caddeye çıkma cesaretim yoktu. Şoförünü gördüm arabaya bindim ve beni götürmesini istedim.