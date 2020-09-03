Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal için tahliye kararı

Adil yargılanma talebiyle 214 gündür ölüm orucunda olan avukat Aytaç Ünsal için tahliye kararı verildi.

Halkın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamada "Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bugün tarihli kararı ile büromuz avukatı Aytaç Ünsal tahliye edilmiştir. Bu karar ile Ebru Timtik'i tahliye etmeyenler Ebrumuzun katili olduğunu bir kez daha ilan etmiştir" denildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bugün tarihli kararı ile büromuz avukatı Aytaç Ünsal tahliye edilmiştir. Bu karar ile Ebru Timtik'i tahliye etmeyenler Ebrumuzun katili olduğunu bir kez daha ilan etmiştir. — Halkın Hukuk Bürosu (@halkinhukuk_) September 3, 2020

Yargıtay 16. Daire Başkanlığı'nın kararında Aytaç Ünsal'ın "cezaevi şartlarında kalmasının hayati bakımından tehlike yaratacağı anlaşıldığından 5275 sayılı Kanunun 16/2 maddesi gereğince iyileşinceye kadar infazın durdurulmasına, başka suçtan hükümlü ya da tutuklu değilse derhal salıverilmesinin sağlanması" ifadelerine yer verildi.

Ünsal'ın tutulduğu Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nden tahliye edilmesi bekleniyor.

42 yaşındaki Ebru Timtik geçen hafta ölüm orucunun 238'inci gününde, tutulduğu Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.