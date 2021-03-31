Nesli tehlikede olan hayvanların yaşam alanını hafriyat alanı yaptılar!

37 çevre örgütü Kuzey Ege bölgesinin önemli sulak alan ekosistemlerinden biri olan ve bir kısmı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık bir yıldır hafriyat alanı olarak kullanılan Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’na yapılan moloz dökümünün acilen durdurularak alanın rehabilite edilmesi için bir çalışma başlattı.

'Bir an önce vazgeçilmeli'

Çevre örgütleri, yüzlerce kuş türüne, nesli kritik derecede tehlike altında olan yılan balıklarına (Anguilla anguilla) ve yüzlerce bitki türüne ev sahipliği yapan Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nı yok edecek bu karardan bir an önce vazgeçilmesini ve alanın rehabilite edilmesini talep ediyor.

Belediye hukuka aykırı davranıyor

Çevre örgütleri yaptıkları açıklamada, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin halihazırda kullandığı bir hafriyat alanı olduğuna dikkat çekerken aynı zamanda yüzlerce canlı türüne ev sahipliği yapan Akçay Sulak Alanı’nın hafriyat alanı olarak kullanılmasının hem hukuka hem de Türkiye’nin taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu söyledi.

Açıklamada Çevre Kanunu’nun 9’uncu maddesinin “e” fıkrası ve 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 4’üncü maddesinin sulak alanların korunmasını kesin hükme bağladığı hatırlatıldı.

“Sulak alanların doğal yapılarının ve ekolojik dengelerinin korunması esastır. Sulak alanların doldurulması ve kurutulması yolu ile arazi kazanılamaz. Bu hükme aykırı olarak arazi kazanılması halinde söz konusu alan faaliyet sahibince eski haline getirilir. Sulak alanların korunması ve yönetimine ilişkin usûl ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” ( Çevre Kanunu Mad. 9)

Sulak alan halihazırda tehlike altında

Açıklamada önemli sulak alan ekosisteminin halihazırda kaçak yapılaşma, imar tehlikesi, su kaynakları civarında gerçekleştirilen madencilik faaliyetleri, Edremit Çayı ve Kadıncık Deresi yakınlarında yer alan çeşitli tesislerin atık suları nedeniyle kirlilik tehdidi altında olduğu da belirtildi.

Bu tehlikelere ek olarak sulak alanın bir kısmının hafriyat döküm alanı olarak kullanılması nedeniyle alandaki biyoçeşitliliğin kısa sürede geri dönülemez şekilde olumsuz etkileneceği söylendi.

Kuş türlerinin yüzde 30'una ev sahipliği yapıyor

Akçay Sulak Alanı Türkiye’nin toplamında kaydedilmiş olan 487 kuş türünün yüzde 30’una, nesli kritik derecede tehlike altında olan yılan balıklarına (Anguilla anguilla) ve yüzlerce bitki türüne ev sahipliği yapıyor.

Sazlıklar, sulak çayırlıklar, açık su yüzeyleri ve kumul habitatlarıyla değişik türden canlı gruplarının barınmasına, beslenmesine ve üremesine uygun ortama sahip olan Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı aynı zamanda tepeli pelikan, poyrazkuşu, flamingo gibi kuş türlerinin de yuvası. Alanda yapılan çalışmalar sulak alanın özellikle kuş ve balık türleri olmak üzere, sürüngenler, çift yaşamlılar, memeli hayvanlar, kelebekler ve sulak alan bitkileri yönünden çok zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu gösteriyor.

37 kurumun imzacı olduğu kampanyaya change.org üzerinden bireysel imza vermek de mümkün. İmza kampanyasına buradan katılabilirsiniz.

İmzacı kurumlar ise şöyle:

Antakya Doğa Sanat ve Turizm Derneği, Artur Çevre Platformu, Ayvalık Ayazması Derneği, Ayvalık Tabiat Platformu, Balıkesir Çevre Platformu, BBOM Ayvalık, Bergama Çevre Platformu, Burhaniye Çevre Platformu, Çarık Derneği – Çevre ve Arı Koruma Derneği, ÇEKÜL, Dikili Çevre ve Kültür Platformu, Diyarbakır Çevre Gönüllüleri Derneği, Doğa Araştırmaları Derneği, Doğa Derneği, Doğaya Dönüş Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Doğu Akdeniz Araştırma Derneği, Edremit Çevre Sağlığı ve Doğayı Koruma Derneği, Edremit Körfezi Turizm İşletmeleri Derneği, Edremit ve Beldeleri Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği, Gömeç Çevre Platformu, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği, Güney Marmara Dayanışması, Hemşin Yaşam Derneği, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Kazdağı Otelcileri Derneği (KAZOD), Koza Dağcılık Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği Proje Evi Kooperatifi, Roots & Shoots Türkiye (Kökler ve Filizler Derneği) Sosyal İklim Derneği, Sürdürülebilir Yaşam Derneği, TOY Gençlik Derneği, Türkiye Biyologlar Derneği, YENİFOÇA FORUMU, Yeryüzü Derneği, Yeşil Düşünce Derneği ve Yuva Derneği.