NATO Genel Sekreteri: İttifakın mali yükü adil olarak paylaştırılmalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, üye ülkelerin savunma bakanlarının toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin ittifak içindeki mali yükümlülüklerinin adil bir şekilde paylaştırılması gerektiğini söyledi.

Mevcut uygulamaya göre, ittifakta yer alan ülkeler, ittifakın ortak operasyonlarında gösterdikleri "katkı" kadar ödeme yapıyorlar. Norveç televizyonu NRK'ye konuşan Stoltenberg'e göre, ittifakın operasyonlarına daha fazla üye ülkenin katılması katılması ve mali katkı koyması gerekiyor.

Stoltenberg, "Hep birlikte ortak harcama yapmamız, 5. Madde kapsamında birbirimizi savunma taahhütü çerçevesinde örgüte olan bağlılığımızın güçlü olduğunu gösterecektir. Bu, aynı zamanda, yükü daha adil bir şekilde paylaşmamıza yardımcı olacak" diye konuştu.

Güvenlikle ilişkili mali konularda daha fazla danışmaya sahip olmak istediğini söyleyen Soltenberg, "Buna ilişkin prosedürleriniz var, ancak bunları değerlendirmek için siyasi irade gerekli" dedi.

'Biden işbirliğine açık'

Öte yandan, ABD-NATO ilişkilerine değinen Stoltenberg, "ABD'de Biden yönetimi işbirliğine açık bir tutum sergiliyor. Durumla ancak yan yana durarak baş edebiliriz" diye konuştu.

NATO savunma bakanları toplantısı

Stoltenberg'in mali yüklerin eşit şekilde dağıtılmasına dönük önerisi, bir sonraki NATO zirvesinde sunulmadan önce üye ülkelerin savunma bakanları toplantısında ele alınacak.

Bakanlar düzeyindeki toplantı, 17-18 Şubat tarihlerinde Stoltenberg yönetiminde telekonferans yoluyla gerçekleştirilecek. Bu Biden'ın ABD Başkanı olmasından bu yana ilk bakanlar düzeyindeki NATO toplantısı olacak.

Trump NATO'yla gerilim yaşamıştı

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, görevde olduğu dönemde, NATO'nun masraflarının "orantısız" olarak ABD tarafından karşılandığını öne sürerek, NATO üyelerini askeri harcamalarını artırmaya çağırmış ve NATO ülkelerinin "borçlarını ödemesi" gerektiğini savunmuştu.