Müyesser Yıldız: Hukuk olsa 5 dakika dahi yatmazdım

Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Odatv Ankara Haber Müdürü gazeteci Müyesser Yıldız yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. Yıldız, cezaevinde kendisini ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'e, 5 aydır tutuklu olduğunu hatırlatarak, “Gerçekten hukuk olsa, tarafsız yargı olsa, bu dosya ile beni değil 5 ay, 5 dakika dahi yatıramazlardı" dedi.

Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

CHP'li Çakırözer, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek ilk duruşması öncesi ziyaret ettiği Yıldız'ın derhal özgür bırakılması çağrısında bulundu.

Ziyarette Çakırözer’e 5 aydır tutuklu olduğunu hatırlatan Müyesser Yıldız, “Bu dosya ile beni değil beş ay, 5 dakika dahi yatırmamaları gerekirdi. İçinde hiçbir şey yok! Kendimden çok hukuk adına hukuka yapılanlara üzülüyorum. Ben kendi iddianamemi kendim yazsam bundan daha iyisini yapardım. Benimle ilgili iddia devletin güvenliğini tehlikeye sokma vs deniyor ya; asıl yargıyı bu hale düşürenlerin devletin güvenliğini falan taktığı yok. Umurlarında değil. Umurlarında olsa böyle boş bir dosya ile bir insanı tutuklayabilirler mi? Onların tek derdi tepedekilerin koltuğunun güvenliği. Sadece kendi iktidarlarını korumak! Bu hukuk değil, pervasızlık” dedi.

Çakırözer aracılığıyla yaptığı açıklamada Yıldız şunları kaydetti:

“Ben devletin namusunu ahlakını onlardan daha iyi bilirim. İşte ne oldu Libya’da! Libya ile ilgili olası senaryoları yazdım diye rahatsız olmuşlardı. İşte gördük. Libya’da taraflar anlaşmak üzere. Ve anlaşma metninde ne var? Tüm askeri eğiticilerin Libya’dan ayrılması. Yani Türkiye’ye güle güle. Bu olasılığa ben aylar önce dikkat çektim. Ve onu yazdım diye buraya kondum. Ne oldu şimdi! Olası senaryoları ben düşünüyorum, ben yazıyorum, ben uyarıyorum. Dinleyeceklerine kulak vereceklerine,‘ya acaba doğru mu söylüyor’ diyeceklerine beni cezaevine koyuyorlar. Devletimizin bu halde olmasına kahroluyorum. Asıl bunları yapanlar, tehlikeye atıyor ülke güvenliğimizi. Bu kadar kötülük bir ülkeye ancak taammüden yapılır. Tam da FETÖ zihniyeti bu işte. FETÖ’nün siyasi ayağından hesap sorulmadığı için hala FETÖ zihniyeti yargıyı etkisinde tutabiliyor."

Yıldız, “Öyle bir zulüm var ki kapısına sığınacağımız bir yargı bir polis yok. Delil karartma dediler, Kaçma şüphesi dediler, çıkınca adaletin işleyişini engelleyecek bile dediler. Beni aylardır içeride tuttular ” dedi.

Çakırözer, Sincan Cezaevi önünden yaptığı çağrısında, “Müyesser Yıldız aylardır haksız, hukuksuz tutuklu Sincan Cezaevi’nde tutuluyor. 5 ay önce sabah baskınıyla göz altına alınmıştı. Yazıları nedeniyle tutuklandı. O yazılara hâlâ internetten erişilebiliyor. Artık bu hukuksuz tutukluluk bitmeli. Müyesser Yıldız pazartesi görülecek ilk duruşmada derhal özgür kalmalı” diye konuştu.