Mulan filmine boykot çağrısı

Geçtiğimiz yıl filmde oynayan Liu Yifei’nin Batı yanlısı gösterilere müdahale eden Hong Kong polisine destek vermesiyle gündeme gelen 200 milyon dolar bütçeli yeni Mulan filmi, bu kez de jeneriğinde Çin kurumlarına teşekkür etmesi ve Xinjiang (Sincan) özerk bölgesinde çekilen sahneleriyle tartışılıyor.

AFP’nin haberine göre, filmin Disney+ kanalında geçtiğimiz hafta gösterime girmesinin ardından, filmin jeneriğinde Xinjiang’da bulunan sekiz devlet kurumuna teşekkür etmesi Çin karşıtlarının eleştirilerine neden oldu. Filmde teşekkür edilen kurumlar arasında Turpan şehri kamu güvenliği bürosu ile Çin Komünist Partisi’nin Xinjiang’daki propaganda departmanı da bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta #BoycottMulan etiketiyle sosyal medya üzerinden başlatılan boykot kampanyasının, filmin gösterime girmesiyle birlikte özellikle Hong Kong, Taylan ve Tayvan’da hız kazandığı belirtiliyor.