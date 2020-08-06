Mısır ile Yunanistan’dan münhasır ekonomik bölge anlaşması

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri Yunanistan ile Mısır'ın deniz sınırları üzerine münhasır ekonomik bölge anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Mısırlı bakan açıklamayı Kahire’yi ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptı.

Mısır ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşma Doğu Akdeniz’de Kıbrıs ile Yunanistan’la Türkiye arasında yaşanan gerilimin ardından geldi.

Yunanistan iki ay önce de İtalya ile İyon Denizi’ndeki deniz sınırlarına ilişkin bir anlaşmaya imza atmıştı.

Türkiye ise geçen yıl Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ye Akdeniz’deki deniz sınırlarına ilişkin bir anlaşma imzalamıştı.