Milli Yalan Bakanlığı: soL'un yayımladığı taahhütname için ‘asılsız’ dediler

Milli Eğitim Bakanlığı bugün kapsamı genişletilen yüzyüze eğitim öncesinde velilerden doldurmaları istenen taahhütname metninin “asılsız” olduğunu iddia etti. Bakanlığın “asılsız” diyerek imzalatıldığını yadsıdığı belgenin hem Ankara hem de İstanbul’da velilere dağıtıldığı soL tarafından teyit edildi.

Pek çok veli de bakanlığın açıklamasına sosyal medyadan verdikleri yanıtlarda kendilerine "asılsız" diye nitelenen formun imzalatıldığını belirterek tepki gösterdi.

Sözkonusu taahhütnameyi önceki gün soL “‘Biz okulu açıyoruz ama sen çocuğunu gönderme' taahhütnamesi” başlığıyla haberleştirmişti.

Haberde Ankara Pursaklar’daki bir ilkokulda velilerden doldurmaları istenen "Çocuğunu okula gönderme/göndermeme veli bilgilendirme izin ve taahhütname dilekçesi" başlığını taşıyan belgeye ve hukukçuların böyle bir belgenin karşılığı olmadığı görüşüne yer verilmişti.

Söz konusu taahhütnamede çocuğun okula gönderilmemesi durumunda bunun nedeni sorulurken, okula gelinmemesi durumunda yok yazılmayacağı vurgulanıyor. Çocuğun okula gönderilmesine ilişkin bölümde yer alan notta ise, çocuğun okulda karşılaşacağı kaza ve salgın gibi başlıklar velinin sorumluluğu olarak tanımlanıyor.

Öte yandan soL aynı taahhütnamenin İstanbul Kadıköy’de de bir okulda okul aile birliği vasıtasıyla velilere ulaştırıldığı ve imzalamalarının istendiği bilgisine ulaştı. Ancak İstanbul’da velilere ulaştırılan taahhütnamede Pursaklar'da kullanılan formda yer alan “Ayrıca: Çocuğumun okulda karşılaşabileceği kaza, salgın hastalık vb. riskleri ile bu nedenlerden dolayı oluşacak sonuçlar ve sorumluluğu kabul edeceğimi taahhüt ederim” ifadeleri yer almıyor.

Bu durum sözkonusu metnin MEB tarafından kaymakamlıklar aracılığıyla okullara ulaştırıldığı ancak Pursaklar Kaymakamlığı’nın ya da bağlı bir birimin sorumluluğu veliye yükleyen ifadeleri kendi inisiyatifiyle metne ilave ettiği olasılığını akla getirdi.

Öte yandan Kadıköy'de kullanılan belge de bakanlığın yaptığı "asılsız" açıklamasında yer alan "Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz" iddiasını yalanlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının bugün yaptığı açıklamada soL'un yayınladığı form “asılsız” olarak nitelendi ve kendi dağıttıkları formun “bilgilendirme amaçlı" olduğu söylendi. Açıklamada bir de "aslıdır" ibaresi eklenmiş belge paylaşıldı.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

“Sağlık Bakanlığı’nın Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı ‘Bilgilendirme Formu ve Taahhütname’ velilerimizi bilgilendirme amaçlıdır. Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz, veliye ‘tıbbi müdahale’ adı altında hiçbir sorumluluk yüklemez.”

Bakanlığın paylaşımı şöyle: