Milli Piyango'yu aldı, ilk iş olarak seyyar bayileri işsiz bıraktı

Binlerce Milli Piyango seyyar bayisi, Varlık Fonu'nun Milli Piyango'yu 10 yıllığına Demirören-Sisal grubuna vermesi sonrası işsiz kaldı.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, son zamanlarda sokaklarda milli piyango gezici bayii bulmak imkansızlaştı. Bunun nedeni salgın değil, primleri yarıya düşürülen gezici bayilerin gelirlerinin artık yol parasını bile karşılamaması.

Prim tırpanı nedeniyle gezici bayiler İtalyan Sisal-Şans (Demirören) Ortak Girişim Grubu ile sözleşme imzalamayı reddediyor. Türkiye genelinde seyyar milli piyango satışı yapan 15 bin gezici bayiden sadece bini Şans-Sisal ile sözleşme imzaladı.

Ağustos 2019 tarihinde 10 yıllığına Milli Piyango'nun işletim hakkını alan grup, bayilerin net yüzde 9.7 olan komisyonunu yarıya düşürdü. Durumdan, salgın nedeniyle işleri zaten azalan seyyar Milli Piyango satıcıları çok keskin şekilde etkilendi.

Alınan bilgiye göre primlere yapılan bu tırpan sonrası bir gezici bayinin asgari ücret elde edebilmesi için ayda 100 bin TL'lik bilet satması gerekiyor. Bayiler, bu rakama ulaşmanın salgın öncesinde bile çok zor olduğunu, artık imkansızlaştığını belirtti.