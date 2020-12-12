'Türkiye'de yoksulluk yok' açıklamasına yanıt: Mutlaka kaybedeceksiniz!

İşsiz sayısının 10 milyonu geçtiği, milyonlarca emekçinin açlık sınırının altında bir ücrete mecbur bırakıldığı Türkiye'de, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye’de yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk sorun olmaktan kalktı" açıklamasında bulunmuştu.

Bakan'ın bu açıklamasına tepki gösteren TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı “Türkiye’de yoksulluk yok” demiş. Refahı paylaşıyorlarmış. İşsizlik fonu işçilere ait değilmiş. Bu halkla alay etmek değil, halka meydan okumaktır. Mutlaka kaybedeceksiniz Yobazlık, Sömürü ve Sadaka Müdürlüğü..." dedi.