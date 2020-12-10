AB Liderler Zirvesi başladı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yapılacak zirve için Brüksel'de bir araya geldi.

Zirvede ele alınacak konular arasında Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulama da bulunuyor.

Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkilerin zirvede düzenlenecek akşam yemeğinde ele alınması bekleniyor.

Zirvede görüşülecek diğer konular arasında Polonya ve Macaristan'ın veto ettiği 1,8 trilyon avroluk AB bütçesi ve kurtarma fonu, Brexit sonrası İngiltere ile ticari müzakereler ve Covid-19 salgınıyla mücadele bulunuyor.