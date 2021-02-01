Boğaziçi Üniversitesi’nde polis saldırısı: 100'ün üzerinde gözaltı

Geçtiğimiz günlerde iktidar tarafından hedef gösterilerek tutuklanan 2 Boğaziçi öğrencisine destek amaçlı gerçekleştirilmesi planlanan öğrenci eylemi ve basın açıklamasına izin verilmedi.

İstanbul'da tüm Hisarüstü Mahallesini ablukaya alan polisler öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarına izin vermiyor. Okul

kapısının karşısındaki binalara keskin nişancıların yerleştirildiği görüldü. Bir grup öğrenci okulun içinde mahsur kalmışken Etiler’den kapıya yürümek isteyen öğrenciler arasında gözaltı yapıldı. Toplam gözaltı sayısının 100'ün üzerinde olduğu, öğrencileri avukatlarından Ezgi Ünalan'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Polis saldırısında yaralanan öğrenciler oldu.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri çağrıda bulunarak, tutuklanan arkadaşları için bugün üniversitenin Güney Kampüs kapısı önünde basın açıklaması yapılacaklarını duyurmuştu. Üniversite önünde toplanmak isteyen öğrencilere polis saldırırken, okulun önü de polis barikatı ile kapatıldı.

Meydan Gazetesi'nin paylaştığı görüntü

İzmir'de de gözaltılar var

İzmir Öğrenci Dayanışması'nın çağrısıyla, Boğaziçili öğrencilere ve LGBT'lere yönelik saldırılara karşı saat 17.00'de Alsancak ÖSYM'de gerçekleştirilmesi planlanan eyleme de polis saldırdı. Çok sayıda gözaltı var.

Beyazıt'ta gericilerin eylemine izin

Boğaziçi Üniversitesi’nde “Kabe fotoğrafı yere serildi” iddiasıyla ilgili 2 öğrencinin tutuklanması sonrası üniversite önünde yapılan dayanışma eylemine karşı Saadet Partisi'nin gençlik örgütlenmesi Anadolu Gençlik Derneği (AGD) de toplanma çağrısı yapmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eylemini "pandemi" gerekçesiyle yasaklayan İstanbul Valiliği, grubun Beyazıt'taki eylemine ise engel olmadı.

Medyascope'tan Hazar Dost'un haberine göre, AGD üyeleri, ikindi namazının ardından İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü önünde toplandı. Grup tekbirler eşliğinde, "Milli gençlik burada, dimdik ayakta" sloganını attı. Grup eylemlerinde Boğaziçili öğrencileri "İslam düşmanı" olarak hedef aldı. Emniyet güçleri ise grubu uzaktan izlemekle yetindi. Grup, açıklama yaptıktan sonra dağıldı.