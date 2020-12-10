AKP'nin ihale zenginlerinden Cengiz, 47 milyon dolarlık jet aldı

Fransız Dassault firması iş jeti projesi 6X’i dünyaya tanıttı, Türkiye'den ilk siparişi Mehmet Cengiz verdi.

10 bin 186 kilometre menziliyle İstanbul’dan direkt New York’a uçabilen jet saatte 1100 km hıza ulaşabiliyor.

Tam 47 milyon dolar olan uçağın Türkiye'den ilk müşterisi, AKP'nin milyonlarca liralık vergi indirimi sağladığı ve onlarca ihale verdiği Cengiz Holding oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, halen aynı firmanın Falcon 7X ve Falcon 2000LXS model uçaklarını kullanan Cengiz Holding, 2022'de teslim almak üzere 6X siparişi veren ilk Türk firma oldu. Koç Holding, Limak, Palmalı (2 tane), Socar, Sorena ve Acıbadem Holding de Falcon 7X kullanıyor.