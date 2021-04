Manisa Valiliği'nden 'Ramazan Tedbiri': 1 Mayıs ve pankart yasağı

Manisa Valiliği, il genelinde düzenlenecek eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Valilikten bugün yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz genelinde (Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde); Valilik ve Kaymakamlıklarca açık ve kapalı alanlarda pandemi kurallarına riayet edilerek ve 48 saat (2 iş günü) öncesinden Mülki Amirlere müracaat edilen ve müracaat sonrası düzenlenmesi uygun görülen her türlü eylem/etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği etkinlikler ve spor müsabakaları hariç olmak üzere,

Virüs pankartla mı bulaşıyor?

İlimiz genelinde açık ve kapalı alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, protesto/gösteri yürüyüşü, protesto eylemi, toplu karşılama/uğurlama, insan zinciri, çelenk sunma, bildiri/broşür dağıtma, stant kurma, çadır kurma, Valilik/Kaymakamlıklarca her yıl belirlenen yerler dışında kamu binalarına, park, bahçe, üst geçitler vb. her türlü açık alanlar ile siyasi parti binaları, sendika binaları, dernek vb. STK binalarına kendi bayrak, amblem ve logoları dışında her türlü afiş, pankart vb. materyallerin asılması ve bunun gibi tüm eylem ve etkinliklerin 21.04.2021 Çarşamba gününden itibaren 05.05.2021 Pazartesi günü saat: 23.59'a kadar (15) gün süre zarfı içerisinde YASAKLANMASINA karar verilmiştir."