Maduro: Rafinerilerimizin yakınlarında bir ABD casusu yakaladık

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ülkenin kuzey batısındaki Falcón eyaletinde bulunan iki petrol rafinerisi yakınlarında bir ABD casusu yakaladıklarını açıkladı.

Maduro, televizyonda yayınlanan konuşmasında, casusun üzerinde silahlar ve büyük miktarda parayla Amuay ve Cardon rafineleri yakınlarında yakalandığını kaydetti.

Maduro, yakalanan kişinin Irak'taki CIA üslerinde deniz piyadesi olarak görev yaptığını söyledi.

Maduro, Venezuelalı yetkililerin, bundan ayrı olarak ülkenin kuzeyindeki Carabobo eyaletinde bulunan El Palito rafinerisinde bir bombalı saldırının planlandığını ortaya çıkardığını belirtti.

Venezuela mahkemesi, Kolombiya'dan deniz yoluyla sızarak Maduro'yu devirme girişiminde bulunan 13 kişi içinde yer alan 2 ABD'liye komplo kurmak, silah kaçakçılığı ve terörizm suçundan 20 yıl hapis cezası vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, darbe girişiminin arkasında kendisinin olduğuna dair suçlamaları reddetmişti.