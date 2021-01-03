Liseliler, Nâzım Haftası’na pandemi arası vermiyor: 'Nâzım Yanımızda'

Solcu Liseliler'in üç yıldır komünist şair Nâzım Hikmet’in doğduğu hafta düzenlediği Nâzım Haftası, pandemi koşullarında da gerçekleşecek.

"Nâzım Yanımızda" sloganı ile 11-15 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Nâzım Haftası için Solcu Liseler, bir açıklama yaptı.

"2021’e Nâzım ile başlıyoruz. Çok kötü bir seneyi geride bıraktık. Hatta daha ilkbahar bitmeden, '2020 bitsin artık,' demeye başladık. Yeni yıl bize ne gösterecek bilinmez ancak bizim yeni yıla göstermemiz gerekenler var’’ denilen açıklamada, "Solcu Liseliler ile geleneksel hâle gelen Nâzım Haftası bu sene de yoluna devam edecek. Bize en büyük kuvvetimizi, 'yalnız olmamaklığımızı' hatırlatacak’’ ifadeleri kullanıldı.

Solcu Liseliler'in bu yılki Nâzım Haftası ile ilgili açıklamasının tamamı şöyle:

‘’2021’e Nâzım ile başlıyoruz. Çok kötü bir seneyi geride bıraktık. Hatta daha ilkbahar bitmeden, '2020 bitsin artık,' demeye başladık. Yeni yıl bize ne gösterecek bilinmez ancak bizim yeni yıla göstermemiz gerekenler var.

Geçtiğimiz yıla küresel salgın, depremler, eğitim, salgınla birlikte derinleşen kriz ve giderek artan yoksulluk damgasını vurdu. Üstelik bu olan bitenlere karşı son derece yalnız kaldık. Eğitimimiz, sağlığımız ve hayatımız arasında bir üçgene sıkıştırdılar hepimizi. Buna karşı gelmek gerektiğini hissettik de, ne yapmamız veya yapmamamız gerektiğini düşünmekten belki harekete geçemedik. Eğitim hakkımızı, sağlık hakkımızı istiyoruz, bugünümüzü ve yarınımızı istiyoruz. Anlamak istiyoruz gideni ve gelmekte olanı… İşte tam da bu yüzden Nâzım Hikmet. İşte tam da şu an, bir kez daha Nâzım’ı, komünist şairimizi, hatırlamanın, onun mücadelesine omuz vermenin vakti.

Solcu Liseliler ile geleneksel hâle gelen Nâzım Haftası bu sene de yoluna devam edecek. Bize en büyük kuvvetimizi, 'yalnız olmamaklığımızı' hatırlatacak.

Her sene dünyaya baktık, ülkemize baktık, bir sözümüz olması gerektiğini hissettik. Büyük şairimiz ise bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. 'Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar' diye başladığımız yolda 'Umut İnsanda, Umut Bizde' dedik, 'Yeni bir Ülke Kurmak için Nâzım Olunmalı' dedik ve bu sene de 'Nâzım Yanımızda' diyerek devam ediyoruz.

Tüm kozmosta dertlerimiz aynı, dostlarımız aynı. Aslında biliyoruz bunu ve artık o en büyük kuvvetimizi göstereceğiz:

'Çin’den İspanya’ya, Ümit Burnu’ndan Alaska’ya kadar

her mili bahride, her kilometrede dostum ve düşmanım var.

Dostlar ki bir kere bile selamlaşmadık

aynı ekmek, aynı hürriyet, aynı hasret için ölebiliriz.'

Ülkemiz ve dünyanın her yerindeki dostlar, bilin ki, Nâzım Yanımızda!’’

Evlerde, mahallelerde, balkonlarda yaşatılacak

Nâzım Haftası boyunca liseliler mahallelerinin duvarlarında, odalarında ve evlerinin balkonlarında Nâzım’ı yaşatacak.

Çevrimiçi etkinliklerin de yapılacağı hafta boyunca Semt Evleri’nde pandemi tedbirlerine uygun olarak Nâzım Sohbetleri gerçekleştirilecek.

Ayrıca Solcu Liseliler tarafından Nâzım Haftası’na özel olarak hazırlanan Nâzım Bülteni de hem dijital platformlarda hem de matbu olarak yayımlanacak.