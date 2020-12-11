soL TV'de Boyun Eğmeyen Şarkılar'da Enver Aysever konuk edildi.
Gülcan Altan ve Enver Aysever Nâzım Hikmet'i anlattı. Programın beşinci bölümünde Gülcan Altan usta şairin şiirlerinden bestelenen şarkıları seslendirdi.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bugün: Enver Aysever'le Nâzım Hikmet'e Dair
soL TV bugün Boyun Eğmeyen Şarkılar'da Gülcan Altan ve Enver Aysever Nâzım Hikmet'i anlatıyor.
Haber Merkezi
soL TV'de Boyun Eğmeyen Şarkılar'da Enver Aysever konuk edildi.
Gülcan Altan ve Enver Aysever Nâzım Hikmet'i anlattı. Programın beşinci bölümünde Gülcan Altan usta şairin şiirlerinden bestelenen şarkıları seslendirdi.