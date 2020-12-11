Boyun Eğmeyen Şarkılar'da bugün: Enver Aysever'le Nâzım Hikmet'e Dair

soL TV bugün Boyun Eğmeyen Şarkılar'da Gülcan Altan ve Enver Aysever Nâzım Hikmet'i anlatıyor.

Haber Merkezi

soL TV'de Boyun Eğmeyen Şarkılar'da Enver Aysever konuk edildi.

Gülcan Altan ve Enver Aysever Nâzım Hikmet'i anlattı. Programın beşinci bölümünde Gülcan Altan usta şairin şiirlerinden bestelenen şarkıları seslendirdi.

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