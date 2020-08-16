Küba'da salgın önlemleriyle gelen karar: Okullar açılıyor

Küba'da okullar açılıyor. Salgın önlemleri göz önüne alınarak Havana bu kararın dışında bırakılırken, 1 Eylül'den itibaren kentlerin kendi koşullarını da değerlendirerek belirleyecekleri stratejiler oluşturmaları isteniyor.

Haber Merkezi

Küba Komünist Partisi yayın organı Granma'da 15 Ağustos tarihiyle yayımlanan bir habere göre, 1 Eylül'den itibaren salgınla ilgili ek değerlendirmeler de yapılarak Küba'da okullar açılmaya başlanacak.

Habere göre, Havana bu kararın dışında tutulurken, Bauta ve Camajuani belediyelerinde salgın koşulları takip edilerek karar verilecek.

Eğitim Bakanı Ena Elsa Velazquez Cobiella, karar kapsamı dışında tutulan Havana'da kreş ve anaokulları açık tutulacak.

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Salgına karşı mücadelede Küba

Ülkenin tüm güvenlik önlemleri alınmış bir şekilde eğitime başlama isteğinin salgın önlemlerinin sıkı bir şekilde uygulanması ve belirlenmiş kurallara tam olarak uyulmasıyla karşılanabileceği açıklanırken, farkıl kentlerin kendi koşullarını değerlendirerek kendi yöntemlerini belirleyebilecekleri söylendi.

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Küba, pandemi sırasında özellikle turizm gelirlerinin baltalanması nedeniyle büyük ekonomik zorluklarla karşılaştı ama Covid-19'la en iyi baş eden ülkelerden birisi oldu. Pandemi döneminde Küba'yı ekonomik abluka politikalarıyla sıkıştırmaya devam eden ABD büyük bir yıkım yaşarken, Küba salgını çok kısa sürede kontrol altına aldı.

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