Kremlin: Rusya Navalniy soruşturmasında hala güçlük çekiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalniy soruşturmasına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Peskov, Rusya’nın muhalif Navalniy ile ilgili soruşturmada hala güçlük çektiğini, olayla ilgili delillerin kaybolduğunu ve Almanya’dan herhangi bir bilgi gelmediğini belirtti. Pekov, bazı kanıtların kasıtlı olarak gizlenmeye çalışılıp çalışılmadığının ve bunun arkasında ne olduğunun anlaşılması gerektiğini söyledi.

Kolluk kuvvetlerinin Rusya yasalarına uyarak hareket ettiğini söyleyen Peskov, şunları söyledi:

“Bazı sorunlar yaşadıklarını görüyorsunuz, zira maalesef pek çok kanıt kayboldu. Burada şunu anlamak gerekir, bazı kanıtlar kasıtlı olarak mı, yoksa kasıtsız mı gizlemeye çalışıyor ve bunun arkasında ne var. Maalesef, başta Almanya olmak üzere muhataplarımızdan bilgi alma konusunda hala sorunlar yaşıyoruz. Bu nedenle veri elde etme konusunda belli başlı sorunlar var ve bunlar tüm soruşturma faaliyetlerini zorlaştırıyor.”

Navalniy’in kayıp giysilerinin iade edilmesi konusundaki talebini değerlendiren Peskov, “Hastaya tüm saygımızla, biz giysilerle ilgilenmiyoruz. Bu Kremlin’in profili değil” ifadelerini kullandı.

Navalniy’e eşlik eden kişilerin çok sayıda kanıtı yanlarında götürdüklerine dair açıklamaların yapıldığına dikkat çeken Peskov, “Bunların dışında daha neleri götürdüklerini bilmiyoruz, ancak önemli bir şeyi aldıklarından eminiz. Denetlemelerle uğraşanların nelere ihtiyaç duydukları ortada. Bu nedenle bu konuda hiçbir şey söyleyemem” diye konuştu.

Pompeo'ya yanıt

Pompeo’nun Rusya’ya karşı olası yaptırım açıklamasını da yorumlaması istenen Peskov, “ABD’nin yaptırım bağımlılığına gelince herkes, tüm dünya ülkeleri bunu biliyor, bu eylemleri hiç kimsenin tasvip edeceğini sanmam” dedi.