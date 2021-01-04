Boğaziçi Üniversitesi'nde AKP'li rektör protestosu

Boğaziçi Üniversitesi'nde AKP'li Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı çok sayıda öğrenci eylem yaptı.

Eylemin başlamasıyla birlikte öğrenciler Güney Kampüs kapısında "Kayyum rektör istemiyoruz", "AKP elini üniversitelerden çek" sloganları attılar.

Eylem sırasında Güney Kampüs önünde polis kapıyı barikatlayarak öğrencilere müdahale etti. Polisin müdahalesinin ardından gözaltına alınanların olduğu bildirildi. Gözaltına alınan öğrencilerin daha sonra serbest bırakıldığı ve öğrencilerin turnikelerden geçmeye başladığı aktarıldı.

Öğrencilerin bir bölümünün kampüs içinde, bir bölümününse kampüs kapısı önünde olduğu öğrenildi. Polisin kampüsün içinde barikat kurduğu kaydedildi.

Bir süre sonra öğrencilerin barikatı zorlamasıyla kapı yeniden açıldı. Polis bu sırada öğrencilere yeniden biber gazıyla müdahale etti. Okulun içine giren öğrenciler bir süre sonra toplu olarak yeniden dışarı çıkarak meydanda bir açıklama yaptılar. Öğrenciler dersleri boykot etmeye devam edeceklerini ve Çarşamba günü yeniden bir eylem yapacaklarını açıkladılar.