Katolik Kilisesi hakkında çarpıcı rapor: Binlerce çocuk istismar edildi

İngiltere Çocuklara Yönelik Cinsel İstismara İlişkin Bağımsız Soruşturma Komisyonu, Katolik Kilisesi hakkındaki raporunu yayımladı.

Çocuk İstismarı ve İhmali ile Mücadele Derneği'nin dikkat çektiği raporda, 1970-2015 yılları arasında Katolik Kilisesi'nin, kendileriyle bağlantılı 900'den fazla kişi hakkında, 3 binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduklarına yönelik şikayet aldığı ancak gerçek sayının çok daha yüksek olduğu ve muhtemelen asla bilinemeyeceği belirtildi.

Bunun "tarihte kalmış bir mesele olmaktan uzak" olduğu ve 2016'dan bu yana her yıl 100'den fazla istismar iddiasının bildirildiği vurgulanan raporda, çocuklara karşı cinsel istismarda bulunanlar, bunu görmezden gelenler ve faillere karşı harekete geçmeyenlerin Katolik Kilisesi'nin manevi amacına ihanet ettiği söylendi.