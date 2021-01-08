Kaş Marina'da otel talebine belediye meclisinden ret yanıtı!

Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan ve Makyol firması tarafından işletilen Kaş Marina'da yapı yoğunluğunu yüzde 100 artıracak imar planı değişikliği talebine Kaş Belediye Meclisinden ret yanıtı çıktı. Geçtiğimiz ay plan değişikliği talebi hakkında Kaş Belediyesi’nden görüş talep edilmiş, Aralık (2020) ayı Meclis toplantısında gündeme alınan konu imar komisyonuna havale edilmişti. Konuyu değerlendiren imar komisyonu, iki kat emsal artışı ve yapı yoğunluğu getiren imar değişikliği talebini reddetti. Kaş Belediye Meclisi ise 5 Ocak’ta yapılan toplantıda imar komisyonunun ret kararını dört siyasi partinin de ortak görüşüyle oy birliği ile onayladı. Böylece Kaş Marina’daki yapı yoğunluğunu artırarak mevcut sosyal tesislerin otel kullanımına dönüştürülmesini öngöre imar planı değişikliği talebine Kaş Belediyesi tarafından olumsuz görüş verildi.

Kaş Marina yap işlet devret (YİD) modeliyle Makyol firması tarafından inşa edildi. İnşaat çalışmaları 2011’de tamamlanan yaklaşık 450 yat bağlama kapasiteli marinada restoranlar, market, yat kulübü, otel, spor üniteleri ve sosyal tesisler ile mağazalar bulunuyor. 25 Nisan 2011’de Bakanlık tarafından kabul işlemi yapılan ve işletme hakkı 25 yıllığına Makyol bünyesindeki Makmarin Kaş Marina İşletmeciliği Tur. ve Tic. A.Ş’ne verilen Kaş Marina’ya aynı yıl Koç Grubu şirketlerinden Setur da ortak olmuştu.

İşletmeci firma mevcut yapılaşmayı yetersiz buldu

İşletmeci firma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Nisan 2013’te Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’te yaptığı değişikliği dayanarak imar değişikliği talep ediyor. Plan değişikliği talebinin gerekçesi ise mevcut imar planındaki öngörülen 0.05 emsal hakkının yetersiz olduğu iddiası.

Kaş Belediyesinden görüş talep edilmişti

İmar planı değişikliği talebine göre 208 bin metrekarelik kullanım alanı olan Marinadaki yapılaşma emsal oranında ve kat sayısında artış öngörülürken yapı yoğunluğun da yüzde 100 artırılması planlanıyor. Ayrıca mevcutta sosyal tesis olarak kullanılan yapıların da otel kullanımına dönüştürülmesi talep ediliyor. İşletmeci firma tarafından hazırlanan plan teklifi hakkında görüşü istenen Kaş Belediyesi konuyu 1 Aralık 2020 tarihinde yapılan meclis toplantısında gündemine alarak ayrıntıların incelenmesi için imar komisyonuna havale etmişti.

'Plan değişikliği talebi otel inşaatı anlamına geliyor'

Kaş Bucak Denizi Mevkii’nde yer alan marina denizin doldurulmasıyla inşa edilmişti. Plan değişikliği marina için tahsis edilen alanda kara alanının 2198 metrekare daha genişletilerek yapılaşma alanına dâhil edilmesini de içeriyor. Şehir ve Bölge Plancısı Prof. Dr. Mehmet Tunçer, imar planı değişikliği talebinin Kaş Marina’da yaklaşık 6 bin 400 metrekarelik inşaat alanına sahip, 2 kat artı çatı katı olan büyük bir otel inşaatı anlamına geldiğini dile getirmişti.

İmar Komisyonu reddetti, Belediye Meclisi onayladı

Yeni yılın ilk meclis toplantısında konuyu yeniden gündemine alan Kaş Belediye Meclisi, 5 Ocak 2021 günü yapılan ve sosyal medyadan da canlı olarak yayınlanan toplantıda marinadaki yapı yoğunluğunu iki kat artıran plan değişikliği talebiyle ilgili imar komisyonunun özet raporu okundu. Kaş Belediyesi İmar Komisyonu, kamuya ait olan kıyı alanının kamunun kullanımına açık alanlar oluşturularak planlanması gerektiğini belirterek, yüzde 5 olan emsal oranını yüzde 10’a çıkaran ve otel yapımını öngören plan değişikliği talebine ret karar verdi. Komisyon raporunu olduğu gibi kabul eden Kaş Belediye Meclisi, AKP, CHP, MHP ve İYİP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.