Kadınlar İstanbul Sözleşmesi için sokakta: İzmir’de 16 kadın gözaltına alındı

AKP’nin ve gericilerin kadına yönelik şiddete karşı imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını gündeme getirmesi Türkiye genelinde eş zamanlı olarak sokağa çıkan kadınlar tarafından protesto edildi.

İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Diyarbakır gibi birçok ilde sokağa çıkan kadınlar “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz”, “Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz”, “İstanbul Sözleşmesi’ni uygula” diye seslendi.

İstanbul Kadıköy’de İskele Meydanı’nda buluşan çok sayıda kadın öldürülen kadınların isimlerinin okunması üzerine hep bir ağızdan "burada" dedi.

Yapılan açıklamada AKP’nin İstanbul Sözleşmesi’ne dair toplantısının ertelenmesinin kadınların mücadelesinin bir sonucu olduğu vurgulandı.

Yapılan ortak açıklamada “Sözleşmeden çekilmek, ‘Kadınlarla erkekler fıtratları gereği eşit değildir’ sözüyle her fırsatta saldırıya uğrayan haklarımızın, yasal güvencelerimizin tümüyle terk edileceğinin dünyaya ilan edilmesidir” denildi.

İzmir'de 16 gözaltı

İzmir’de Alsancak’ta toplanan kadınlar da “İstanbul Sözleşmesi Uygulansın” diye seslendi. Buradan Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yürümek isteyen kadınlara polis müdahale etti, müdahale sonucu 16 kişi gözaltına alındı. Alandaki kadınlar gözaltıların serbest bırakılması için oturma eylemine başladı.

Diyarbakır: Daha bugün iki kadın ağır yaralandı

Diyarbakır’da yapılan basın açıklamasında da daha bugün kentte iki kadının vurularak ağır yaralandığı hatırlatılarak İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi tartışmaları protesto edildi.