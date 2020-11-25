İtalya’da kamu emekçileri genel grevde

İtalya’da kamu emekçileri sendikası İtalya Sendikal Birliği’nin (USİ) çağrısıyla 4 saatlik genel grev düzenleniyor.

İşçi hakları, iş güvenliği talebi ve kamu hizmetlerinin özelleştirilmesine karşı düzenlenen genel grev yerel saatle 08.30’a başladı. Grev öncesinde ülke genelinde ulaştırma, eğitim ve sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşanmasının beklendiği bildirildi.

Başkent Roma’da kamu emekçileri tarafından bir miting düzenlenirken, ülke genelinde ekonomi ve maliye bakanlıklarına bağlı binaların önünde de protesto eylemleri gerçekleştirilmesi bekleniyor.