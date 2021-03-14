​Pandemi onlara yarıyor: Musk, Bezos ve diğerleri bir yılda 360 milyar dolar daha kazandı

Son bir yılda işçi sınıfının gelirlerinde büyük düşüş yaşanırken en zengin ABD'li milyarderlerinin servetindeki büyük artış dikkat çekiyor.

Washington Post'un haberine göre, ABD'deki en zengin dokuz kişi geçen yıl servetlerini toplam 360 milyar dolardan fazla artırdı. SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk bu süreçte servetini dört katına çıkardı.

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in servetiyse 100 milyar doları aştı.

Bu arada, Google'ın kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin'in servetleri toplamda 65 milyar dolar arttı.

Apple CEO'su Tim Cook'sa, Apple'ın piyasa değerinin 2 trilyon doları aşmasıyla beraber milyarderler arasında yerini aldı.

'Uzaktan çalışma' ya da pandemi önlemlerinin ihlâli: Hangisi kârlı olursa

Kârlarını pandemi sırasında büyük ölçüde artıran milyarderlere ait firmalar "maliyet kıstığı" alanlara işçilerin çalışma sürelerini uzatmak ve ofis masraflarını onların sırtına yüklemekle eleştirilen "uzaktan çalışmayı" kalıcılaştırma yolunda adımlar atarken uzaktan çalışmanın mümkün olmadığı üretim alanlarındaysa farklı kaygılar güdüldü.

"İşçilerin sağlığı" bahane edilerek uzaktan çalışma getirilirken, konu fabrikalar ve depolara geldiğinde işçi sağlığı hiçe sayıldı.

Elon Musk, pandemi sırasında ilan edilen kısıtlamaları çiğneyerek Tesla'nın fabrikasını kanunlara ve yönetmeliklere aykırı bir şekilde yeniden açtı. Musk, Kaliforniya'da eyalet çapında getirilen kısıtlamalar sırasında Tesla'nın muaf tutularak araba üretmeye devam etmesine izin verilmesi gerektiğini savundu.

Bezos'un Amazon'undaysa depolarda artan koronavirüs vakalarıyla doğru orantılı bir şekilde kârlar yükseldi. ABD'de 2020 Ekim ayına dek 20 bin Amazon çalışanı koronavirüse yakalandı. Amazon bu süreçte yüzde 86 büyüme kaydetti.

Hem uzaktan çalışmayla hem de uzaktan çalışamadan kazandılar

Bu süreçte servetlerini en fazla yükselten patronların sahip oldukları teknoloji şirketlerinin sağladıkları hizmetlerse dikkat çekici nitelikte. Dünya çapında firmalar çalışanlarını uzaktan çalışma modeline geçirirken bu bulut servislerine yönelik talebin yükselmesine neden oldu. Bu süreçte bulut servislerinden en çok kâr elde eden firmaların Google, Amazon ve Microsoft olmasıysa şaşırtıcı olmasa gerek.

Pandemi boyunca zenginlerin servetleri katlanırken yoksulların sayısı da arttı. Dünya Bankası'nın 2020 tahminine göre, pandemi nedeniyle 150 milyona kadar daha fazla insanın aşırı yoksulluğa mahkûm olması bekleniyor.

Geçtiğimiz sene pandeminin başlangıcından yıl sonuna dek Oxfam'ın verilerine göre dünyadaki milyarderlerin toplam serveti 2020 yılının Mart ve Aralık ayları arasında 3,9 trilyon dolar artarak 11,95 trilyon dolara ulaşmıştı.

Aynı süre diliminde Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) verilerine göre işçiler toplam 3,7 trilyon dolar gelir kaybetmişti.