İstanbul'da tarihi Divanhane Kapısı Karakolu'nda hiltili restorasyon!

İstanbul Kasımpaşa'da bulunan ve Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan tarihi Divanhane Kapısı Karakolu'nda kompresörlü hilti ile yapılan restorasyon tepki çekti.

Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin tarafından paylaşılan görüntülerde restorasyonu devam eden tarihi yapının üstünde yer alan duvarların hilti ile yıkıldığı görülüyor.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Şahin, "Bir tarih yok edilmemeli. Çok Yazık" diyerek "Bu vahşet yıkımı durdurun" sözleriyle çalışmanın durdurulması çağrısı yaptı.