İstanbul'da kısıtlamaların azalacağı tarihi açıkladı ama...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre 100 bin kişide 60,19 vaka görülen İstanbul, yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamadaki kriterlere göre turuncu kategorideki "yüksek riskli" kentler arasında yer alıyor. Koca, yüksek riskli olan kentlerde kısıtlama kararlarına devam edebileceklerini dile getirirken, yeni tablo açıklanmadan önce İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden dikkat çeken bir açıklama geldi.

İstanbul'da salgının seyri ve olası normalleşme adımına ilişkin açıklamada bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, şu anda kentte iyi durumda olduklarını, hasta sayılarının minimize edildiğini, hastanelerdeki yükün azaldığını söyledi.

İstanbul'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı takvime göre 1 Mart'tan itibaren kısıtlamaların azalmasına hazır olduğunu öne süren Memişoğlu, öğrenciler okuluna, esnafın işine kavuşmasını beklediklerini dile getirdi.

İstanbul için, Mart ayı başından itibaren sıkıntı olacağını düşünmediklerini söyleyen Memişoğlu, alınacak kararın yine de Bakanlığın ve Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda olacağını belirtti.