Kısıtlamaların hangi koşullarda kalkacağı açıklandı: Renkler dönemi başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mart itibariyle kısıtlamaların hangi koşullarda kalkacağını açıkladı.

Her ilin açıklanan vaka sayısına göre kısıtlama kararını kaldırabileceğini ya da artırabileceğini belirten Koca, bunun için mavi, sarı, turuncu ve kırmızı kategorilerin oluşturulacağını, tabloya göre kararların il bazında verileceğini dile getirdi.

'İl bazında verilere göre karar verilecek'

Koca'nın Sabah'tan Okan Müderrisoğlu'na yaptığı açıklama şöyle:

1 Mart'tan itibaren pandemi yönetiminde her il kendi durumunu görerek, tedbirleri değerlendirecek. Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek. Tüm vatandaşlar salgının seyrine göre yaşadığı yerin durumunu görmüş olacak. Tedbirlerin kaldırılacağı veya yeniden uygulanabileceği çerçeveyi net bir şekilde izleyecek. İl bazında vaka sayıları haftalık yayınlanacak. Verilerin haftalık açıklanmasının sebebi ise aktif vaka sayısı ve tedavi edilebilirlik süreciyle ilgili. Ancak tedbirlerin değiştirilip değiştirilmemesi iki haftada bir gözden geçirilecek. Örneğin, sarıdan kırmızıya geçen bir il kısıtlamaların geri geleceğini önceden bilecek. İl bazında restoranların açılıp açılmayacağı, açılmışsa kapatıp kapanmayacağı bu verilerden takip edilebilecek.

'Kontrollü normalleşme için yüz binde 35 ve altı olmak gerekiyor'

Şu anda yüz binde 10'un altında vaka görülen illerin mavi (düşük riskli), yüz binde 11-35 arası vaka olan illerin sarı (orta riskli), yüz binde 36-100 arası vakası bulunan illerin turuncu (yüksek riskli), yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen illerin ise kırmızı (yüksek riskli) olması tasarlanıyor. Vaka sayısı her ilin kategorisi için kritere dönüşüyor. Örneğin Ankara'da vaka sayısı yüz binde 35 yani 5.5 milyon nüfusta haftalık bin 925 yani günlük 275. Bu durumda Ankara, düşük riskle- riskli arasında bir çizgiye oturuyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının gün ve saatleri ile restoranların açılması noktasında Ankara, kontrollü normalleşme adımlarının atılacağı iller arasında yer alıyor. Şayet bir il (şu anda Hakkari, Şırnak) mavi kategoride ise restoranların açılması, hafta sonu ve hafta içi kısıtlamaların kaldırılması mümkün görünüyor.

Söz konusu harita:

'İlin durumuna göre kısıtlamaysa kısıtlama, esnemeyse esneme'

Karar süreçleri ilin durumuna göre dinamik olarak şekillenecek. Diyelim ki bir ilde salgın 2-3 hafta çok yüksek seyrederse, buna karşın çevredeki illerde vaka sayıları çok düşük ise riskli şehre giriş ve çıkışlarla ilgili ayrıca seyahat kısıtlamaları düşünülebilecek. Her ilin 1 Mart'la ilgili hazırlık yapması gerekiyor. Bakanlık, haftalık vaka verilerini il il açıklamaya başladığı için her il 1 Mart'ta nerede olduğunu bilerek, normalleşme sürecini yönetecek. Kısıtlamaysa kısıtlama, esnemeyse esneme kararı alacak.

DÜŞÜK RİSKLİ

Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller mavi.



ORTA RİSKLİ

Yüz binde 11-35 arası vaka seyri görülen iller sarı.



YÜKSEK RİSKLİ

Yüz binde 36-100 arası vaka seyri görülen iller turuncu.



ÇOK YÜKSEK RİSKLİ

Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller kırmızı.