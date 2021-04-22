İsrail'de nükleer tesisin bulunduğu kentin yakınlarında patlama

İsrail'in güneyinde bulunan ve Nükleer Araştırma Merkezi'nin de yer aldığı Dimona kenti yakınlarındaki Ebu Kureynat yerleşiminde duyulan yüksek sesli patlama seslerinin ardından sirenlerin aktif edildiği bildirildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, İsrail ordusu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye topraklarından atılan bir karadan havaya füzenin Necef bölgesine düştüğünün tespit edildiğini öne sürüldü. Açıklamada, yanıt olarak füzenin ateşlendiği batarya ile Suriye'ye ait bölgedeki diğer karadan havaya füze bataryalarının hedef alındığı ifade edildi.

Suriye devlet ajansı SANA, Suriye hava savunmasının başkent Şam'da İsrail tarafından atılan füzelere karşılık verdiğini bildirdi.

​Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda 4 kişinin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.