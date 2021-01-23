İspanya'da sırasını beklemeden aşı olan Genelkurmay Başkanı istifa etti

İspanya'nın Genelkurmay Başkanı, Covid-19 aşısını olma sırasında öncelikli grupların önüne geçmesinin ardından 23 Ocak Cumartesi günü istifa etti. İstifa eden General Miguel Ángel Villarroya Vilalta, ülkede sırası gelmeden aşı olduğu için kamuoyunda öfke uyandıran bazı kamu görevlilerinden biri.

Savunma Bakanı Margarita Robles, Cuma günü basında aşı olduğu yönündeki haberlerden sonra Genelkurmay Başkanı General Miguel Ángel Villarroya Vilalta'dan açıklama istemişti.

Savunma Bakanlığı'nın, General'in istifasıyla ilgili yaptığı açıklamasında, Villaroya'nın aşı yaptırdığı açıkça belirtilmedi.

Villaroya'nın istifasına ilişkin yapılan açıklamada General'in, "Silahlı Kuvvetlerin kamuoyundaki imajına zarar veren", davranışlardan dolayı istifa ettiği söylendi.

Sırası gelmeden aşı yaptıran bir diğer figür olan Ceuta özerk yönetiminin Sağlık Bakanı Javier Guerro ise toplum baskısına rağmen istifa etmeyeceğini açıkladı.

Guerro, "Ben normalde grip aşısı bile olmam. Danışmanlarım Covid-19 aşısını getirip, ben olmadan kendilerinin de olmayacağını söyledi. Ben de aşıyı yaptırdım. Ama ikinci dozu yaptırmayacağım" diyerek kendini savundu.