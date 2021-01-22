Melih Gökçek hangi kritere göre aşı oldu?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eşiyle birlikte Covid-19 aşısı olduğunu duyurdu.

72 yaşında olan ve aktif bir kamu görevi bulunmayan Gökçek'in aşılanması soru işaretlerine yol açtı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, 85 yaş üstü kişiyle aynı adreste ikamet eden 65 yaş üstü vatandaşlar da aşı hakkına sahip. Gökçek'in de, aynı adreste ikamet eden 105 yaşındaki kayınvalidesi nedeniyle aşı yaptırdığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının ardından son olarak 90 ve 85 yaş üzeri yurttaşların aşılama çalışmasının başladığını duyurmuştu.