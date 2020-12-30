İran, düşürdüğü Ukrayna uçağındaki yolcular için tazminat ödeyecek

İran yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna yolcu uçağında yaşamını yitiren yolcuların ailelerine 150 biner dolar tazminat ödeyecek.
IRNA haber ajansı, İran hükümetinin Ukrayna uçağındaki 176 kişinin ailelerine en kısa sürede 150 biner dolar tazminat ödenmesi kararını onayladığını duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 5 Ocak'ta Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının füze zannedilerek yanlışlıkla vurulduğunu açıklamıştı.
Olaydan 5 gün önce ABD, Irak'ın başkenti Bağdat'taki uluslararası havalimanında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi bir hava saldırısında öldürmüştü.