İran'dan düşürdüğü Ukrayna uçağı hakkında açıklama

İran, Ocak ayında düşürdüğü Ukrayna Havayolları uçağının Avrupalı şirketler tarafından sigortalandığını, bu nedenle uçak için tazminat ödemeyeceğini açıkladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre İran Merkezi Sigorta Kurumu Başkanı Golamreza Süleymani, “Ukrayna uçağı Ukrayna’daki Avrupalı şirketler tarafından sigortalanmıştı, İranlı şirketler tarafından değil. Bu nedenle tazminatı Avrupalı şirketler ödemeli” dedi.

Euronews’in haberine göre; Süleymani, uçakta hayatını kaybeden 176 kişinin ailelerine ödenecek olası bir tazminat hakkında ise açıklamalarda bulunmadı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Tahran’ın hayatını kaybeden yolcuların ailelerine sunduğu tazminat önerisinin çok düşük olduğunu söylemiş, miktarı artırmak için çalışacaklarını belirtmişti.