Kasım Süleymani suikastına ait yeni görüntüler yayınlandı

ABD'nin Bağdat Havalimanı'na düzenlediği hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin son anlarına ilişkin yeni görüntüler yayınlandı.

İran Mehr haber ajansı tarafından yayınlanan güvenlik kamerası kayıtlarında Süleymani'nin Bağdat Havalimanı'na gelişi ve havalimanı binası içindeki görüntüleri görülüyor.

Araçların havalimanından hareket ettiği görüntülerin de yer aldığı videoda, Süleymani ve Irak Haşdi Şabi İkinci Başkanı Ebu Mehdi el Mühendis'i taşıyan araçların otoyolda geçişi sırasındaki hava saldırısı da görülüyor.

Süleymani ve El Mühendis 3 Ocak Cuma günü ABD'nin Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.