İran Devrim Muhafızları: Sadece Kasım Süleymani Suikastı'na karışanlardan intikam alacağız

İran İslam Devrim Muhafızları Kolordusu'nun (IRGC) baş komutanı, İran'ın ABD'nin General Kasım Süleymani suikastının intikamını kesinlikle alacağını, ancak bunu yaparken yalnızca doğrudan veya dolaylı olarak cinayete karışanları hedef alacağını söyledi.

İran İslam Devrim Muhafızları Kolordusu'nun baş komutanı General Hüseyin Selâmi’nin Cumartesi günkü sözleri, ABD medyasında İran’ın Güney Afrika’daki ABD büyükelçisine misilleme olarak suikast düzenlemeyi planladığına dair haberlerin çıkmasına yanıt olarak geldi.

İranlı askeri yetkili “General Süleymani'nin intikamını alma vaadimiz kesin, ciddi ve gerçektir." sözlerini kullandı. Devrim Muhafızları Genelkurmay Başkanlığı'nın ortak sabah töreninde konuşan General Selami, "Sayın Trump, intikamımızdan şüphe etmeyin, çünkü bu oldukça kesin ve ciddi” dedi.

Ancak komutan, "Büyük General Hac Kasım Süleymani'nin şehitliğine doğrudan veya dolaylı olarak karışanları hedef alacağız" sözlerini vurguladı.

General Selami, "Şehit kardeşimizin kanı karşılığında Güney Afrika'da bir kadın büyükelçiyi öldüreceğimizi düşünüyor musunuz?" diye ekledi.

Selami: ABD askerlerini bilerek hedef almadık

ABD, General Süleymani ve Irak'ın en büyük terörle mücadele komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis'i 3 Ocak'ta Bağdat havaalanı dışında öldürdüğünde, İran, beş gün sonra, ABD birliklerinin konuşlandırıldığı Irak'ta Ayn el Esad üssüne fırlatılan hassas güdümlü balistik füzelerle karşılık verdi.

General Selami, Cumartesi günü "Biz onurlu bir halkız ve adiliz. Adil ve meşru bir şekilde intikam alıyoruz, bu yüzden Ayn el-Esad'da askerlerinizi hedef almadık." dedi.

Ne olmuştu

Bu hafta Politico adlı ABD menşeli yayın organında çıkan haberde, adı belirtilmeyen yetkililere dayandırılarak İran'ın ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'ı öldürmek istediği iddiası yer aldı.

Güney Afrika Devlet Güvenlik Teşkilatı Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD medyasının İran'ın Marks'a suikast düzenlemeyi planladığına dair iddialarını destekleyecek hiçbir kanıt bulamadığını söyledi.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler Bakanı Naledi Pandor, ülkesinin "tuhaf" haberden "İranlı arkadaşları kadar şaşırdığını" söyledi.

Pandor SABC News ile yaptığı bir söyleşide şunları söyledi:

"Şaşırtıcı buluyorum, neden Güney Afrika'nın çok iyi bir dostu olan İran, İran'ın iyi bir dostu ve iyi niyetli olan bir ülkeye gelip korkunç bir eylemde bulunsun? Bunu yalnızca tuhaf olarak tanımlayabilirim ve daha fazla şey demesem iyi olur."

Bununla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump, Politico'nun haberine atıfta bulunarak, "İran'ın ABD'ye yönelik herhangi bir şekilde herhangi bir saldırısının, İran'a 1000 kat daha büyük bir saldırı ile karşılanacağı" tehdidinde bulundu.

Selami, cumartesi günü Trump'un bu sözlerine ithafen İran füzelerinin ABD birliklerinin üzerine yağmaya hazır olduğunu belirtti.

Üst düzey general Farsça bir deyime atıfta bulunarak, "Bugün de aynı ve İranlı bir saç dökülürse, tüm yapağınızı ve yününüzü uçururuz" dedi.

İran'ın Ayn el Esad'ı bombalamasını takiben İran'ın dini lideri Ayetullah Seyyed Ali Hamaney, İran'ın Irak'taki ABD üslerine füze saldırısının sadece bir "tokat" olduğunu söylemişti.