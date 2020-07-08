İki fotoğrafta AKP'nin özeti: Ne kültüre ne doğaya saygıları var

Tarihi 10.000 yıl öncesine dayanan ve dünyanın en eski sürekli yerleşim yerlerinden biri olduğuna inanılan Dicle nehrinin kıyısında bulunan Hasankeyf sular altında kaldı. Verimliliği tartışmalı baraj için yok edilen bu insanlık mirası Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberle tekrar ülke gündemine girdi.

Ajans haberinde "Hasankeyf yeni yüzüyle misafirlerini bekliyor" başlığını bir çok kişi Hasankeyf'in önceki ve yeni yüzünü paylaşıp tepkilerini dile getirdiler.

Bodrum'da göz göre göre doğa katliamı

2007’de büyük bir orman yangını ile başlayan Güvercinlik’teki doğa katliamının hikayesinde bakanlar suçu birbirine atarak sorumluluktan kurtulmaya çalıştı.

Zamanın Turizm Bakanı Ertuğrul Günay yanan bölgenin hemen ağaçlandırılacağını açıklamış Bodrum halkını rahatlatan açıklamalar yapmıştı. Sonraki yıllarda Orman ve Su İşler Bakanı Veysel Eroğlu bölgenin kendi iktidarlarından çok önce Turizm bakanlığına devredildiğini, bu bölge için bakanlıklarının sorumluluğu olmadığını söyledi.

Bugün bu doğa harikası bölgede çevreyle uyumsuz üç otel yükseliyor. Güvercinlikteki Pina Yarımadası’nda yaşanan doğa katliamı, herkesin gözü önünde oldu ve şöyle belgelendi:

ve şimdiki hali: