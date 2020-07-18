Hasankeyf'ten sonra sırada Kyme var: Antik kente liman yapacaklar

12 bin yıllık Hasankeyf'in sular altında bırakılmasının ardından iktidarın hedefinde bu kez 3 bin yıllık Kyme Antik Kenti var.

Aliağa'da bulunan Kyme Antik Kenti sınırları içerisinde yapılacak Nemrut Körfezi Limanı imar planı, Çevre Bakanlığı‘nca onaylandı.

Antik kentte dolgu ve inşaat çalışmaları yapılacak

Bakanlıkça onaylanarak askıya çıkarılan imar planına göre, arkeolojik sit alanına denk düşen bölgede dolgu ve inşaat çalışmaları yapılacak.

Egeli Gazete'nin haberine göre, kara tarafından yaklaşık 760 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğindeki kullanılan iskelenin; yaklaşık 50 metre kuzeyine ve kara tarafından yaklaşık 255 metre batısına 13.760,13 metrekarelik dolgu yapılacak.

Ayrıca mevcut iskelenin güneyinde; güneye doğru yaklaşık 276 metre, kara tarafından batıya doğru yaklaşık 320 metre genişletilerek 87.977,12 metrekare de dolgu gerçekleştirilecek. Planlanan dolgu alanının güney ucuna yaklaşık 55 metre genişliğinde, 342 metre uzunluğunda, 18.841,30 metrekarelik bir iskele yapılacak.

İskele ile dolgu alanının birleştiği noktada araçların deniz yolu ile taşınması sağlayan ro-ro rampası da inşa edilecek.

Arkeolojik sit derecesi düşürülmüştü...

Kyme Antik Kenti, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 1990 yılında aldığı karar ile I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmişti.

Ancak aynı kurulun 2019 yılında aldığı karar ile antik kent ve limanın bitişiğindeki 1. derece arkeolojik sit alanı, 1. dereceden 3. dereceye düşürüldü.

Dolgu ve inşaat çalışmaları da sit derecesi düşürülen alanda yer alıyor.

Yıllardır tehdit altındaydı

Kuzey Yunanistan'dan gelen halklar tarafından kurulan Kyme Antik Kenti, madeni para basan ilk şehirlerden biri.

Arkaik dönemde ekonomik açıdan gelişkin bir kent olan Kyme'nin, antik dönemde zeytin, üzüm, buğday tarım ürünlerinden zeytinyağı şarapçılığına kadar bir çok tarımsal üretimin merkezi olduğu biliniyor. Ayrıca antik dönemde seramik ve toprak kapların üretiminde önemli merkezlerden biri olduğu belirtiliyor.

Antik kent zaten Aliağa'daki demir çelik, petro kimya, liman ve haddehane endüstrisinin ortasında bulunuyor. Kyme bu nedenle 60'lı yıllardan beri sanayileşmenin tehdidi altında bulunuyordu.

Hasankeyf'ten sonra Kyme

Batman'da bulunan 12 bin yıllık Hasankeyf'in iktidar tarafından yok edilmesi, ülkenin gündeminde uzun süre yer almıştı. Sular altında kalan Hasankeyf'in tarihi yapıları taşınarak, tahrip edilmişti.

Hasankeyf'in başına gelenlerin düşünüldüğünde, Kyme Antik Kenti'nin de aynı kaderle karşı karşıya kalacağı düşünülüyor.