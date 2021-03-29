George Floyd davası bugün başlıyor

Geçen yıl Mayıs ayında polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden George Floyd’la ilgili dava yeni haftanın ilk gününde başlıyor.

Gözaltı sırasında Floyd’un boynuna diziyle yaklaşık 9 dakika baskı yaparak ölmesine neden olan eski polis memuru Derek Chauvin ikinci, üçüncü derece cinayet ve kasıtsız adam öldürme suçlamalarıyla karşı karşıya.

Dava Floyd’un hayatını kaybetmesinden yaklaşık bir yıl sonra başlıyor.

Floyd’un bu şekilde yaşamını yitirmesi Amerika’da günlerce süren protesto gösterilerine neden olmuştu.

VOA'nın haberine göre davada, Chauvin’in davranışının Floyd’un ölümüne neden olup olmadığı sorusuna yanıt aranacak.