Erdoğan'dan Berat Albayrak'ın yerine çok konuşulacak atama

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün çok sayıda atama kararına imza attı. Atama kararlarından biri özel olarak dikkat çekti.

Berat'ın yerine atama

Bugün Resmi Gazetede yayımlanan 2021/85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla, Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Erişah Arıcan, Varlık Fonu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Başkan Yardımcılığı görevi Berat Albayrak’ın Kasım 2020 tarihinde görevinden alınmasıyla boşalmış ve bugüne değin atama yapılmamıştı.

Tezini yazmıştı, şimdi koltuğunu aldı

Prof. Dr. Erişah Arıcan, Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğinin yanısıra 27 Eylül 2018’den bu yana Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Arıcan’ın, Berat Albayrak’ın doktora tezini yazdığı iddia ediliyordu.

WikiLeaks belgelerinde yer almıştı

WikiLeaks'in yayınladığı Berat Albayrak'ın e-postaları sonrası ortaya çıkan olay o dönem büyük tepki çekmişti.

Söz konusu maillerde Arıcan şu ifadeleri kullanmıştı:

Sevgili Berat, Yarın ki tez izleme ile ilgili, 12 slayttan oluşan bir sunumu sana gönderiyorum. Tez jüri üyelerinin sayısı kadar çoğaltırsan iyi olur. Şimdi ben model taraması da yapıyorum. Tezle ilgili eksiklikleri de tamamlamaya devam edeceğim. Kolay gelsin, iyi çalışmalar, yarın görüşmek üzere. Erişah

Sevgili Berat Bey, Ekteki dosyada da göreceğiniz gibi, geçen hafta size verdiğimiz "yapılacaklar listemiz"deki görevlerin büyük kısmını tamamladık. Sadece Türkiye'deki yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili kısa bir yer kaldı. Onun dışında biz an itibariyle ekonometrik modele başlıyoruz. O konuda da gelecek hafta verileri toplayarak Doç. bir arkadaşımızla o kısmı da tamamlayacağız.

Maillere göre tezi hazırlayan kişi olan Arıcan, 1 Nisan 2016 tarihinde ise Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş, bunun "tez hediyesi" olduğu eleştirileri gündeme gelmişti.

Bir de muhbirlik iddiası

Arıcan hakkındaki iddialar bunlarla da sınırlı değil. Arıcan'ın görev yaptığı Marmara Üniversitesi'ndeki akademisyenleri fişlediği, bu isimlere ilişkin Berat Albayrak'a bilgi notları gönderdiği öne sürülmüştü.

WikiLeaks'in yayımladığı söz konusu maillerde "Marmara Üniversitesi Dekan ve Müdürler Listesi" başlığı altında 29 profesörün ismini veren Arıcan bu isimleri, "solcu, gezici, aktivist, ülkücü, iktidar karşıtı tehlikeli, rejim karşıtı, hükümet politikalarını eleştiriyor" diyerek tek tek fişlemişti.

Erdoğan'a yeni danışman

Erdoğan'ın yaptığı atamalar Arıcan'la sınırlı değil.

Feridun Hadi Sinirlioğlu Cumhurbaşkanı danışmanlığına atandı. Sinirlioğlu 21 Ekim 2016 tarihinde atandığı Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Nezdinde Daimi Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

2009-2016 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunmuş; 2015 yılı genel seçimler sonrasında oluşturulan geçici seçim hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iki atama

Hazine ve Maliye Bakan yardımcıları Osman Dinçbaş ile Bülent Aksu görevlerinden alınarak yerlerine AKP Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu ile TMSF Başkan Şakir Ercan Gül atandı.

Atama üstüne atama

Erdoğan'ın kararıyla yapılan diğer atamalar şöyle:

MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem görevden alındı.

YÖK üyeliğine Üniversitelerarası kurulca seçilen Mustafa Çiçekler yeniden atandı.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve Yürütme Kurulu Başkanlığına Prof.Dr. Abdülkadir Balıkçı görevlendirildi; yönetim kurulu üyeliklerine ise Kadim Budak ve Prof. Dr. İbrahim Dinçer atandı.

Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu üyeliğine İsmet Keskin atandı.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına Mahmut Sami Şahin atandı.

Karayollarında 6 Bölge Müdürü görevlerinden alınarak yerlerine yenileri atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan 5 il müdürlüğüne; Tarım Orman Bakanlığında açık bulunan AB Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı ile Ticaret Bakanlığında açık bulunan İç Ticaret Genel Müdür yardımcılığına atamalar yapıldı.