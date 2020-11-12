Erdoğan: Artık uzay ligindeyiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Yeni Sistem Tanıtımları programında konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan noktalar şöyle:
- Artık uzay ligindeyiz.
- Uzayın karanlığını, milli teknolojimiz ve mühendislik kabiliyetimizle 29 Ekim'de bir kez daha aydınlattık. Tamamen yerli ve milli mühendislik kabiliyetlerimizle yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıya ulaştı.
- 4 kere daha uzaya ulaştık.
- Eğer bugün, ciddi bir cari açığımız varsa, bu cari açığımızı minimize etme etmede savunma sanayinin rolü asla inkar edilemez.
- Kazanacağız, yatırım, kazanacağız, yatırım, yatırım yaparsak istihdam olur, istihdam olursa üretim olur, üretimle beraber hem ülke, hem ihracatta sıçrama yaparız. Savunma sanayi de bu işte bizim için en önemli adım. Yani bir eser üretirsin, öyle mi, tonlarca buğday ihracatıyla mukayese edilmez. O kadar önemli bu iş.
- Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır