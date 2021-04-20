Enerji şirketlerine pandemi yasağı yok!

Covid-19 salgınına ve İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı olduğu genelge ile getirilen salgın yasaklarına rağmen Orhanlı köyünde köyde yapılması planlanan Jeotermal Enerji Santralı (JES), Rüzgâr Enerji Santralı (RES) ve Güneş Enerjisi Santralı (GES) Entegre Enerji Santrali için Halkın Katılımı (ÇED) Toplantısı yapılmak isteniyor. Yöre halkının sağlığını riske atarak yapılması planlanan toplantıya tepki gösteren köylüler, yaşam alanlarından yapılmak istenen enerji projesine karşı direniyor.

Kahvehaneler kapalı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Kısmi Kapanma Genelgesi’, Türkiye’nin her yerinde pandemiye yönelik alınacak tedbirleri içeriyor. Genelgenin 5. Maddesinde, geçici olarak kapatılacak alanlar arasında kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerlerin olduğu belirtiliyor. Alınan karara göre kahvehaneler 17 Mayıs 2021 tarihine kadar kapalı olacak.

Ancak İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye rağmen Orhanlı Köyü’nde bulunan bir kahvehanede 21 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilmek istenen Halkın Katılımı Toplantısı, yöre halkının tepkisini topladı. Hem bölgede yaşayan 65 yaş üstü nüfusun düşüncelerini, hem de toplum sağlığını hiçe sayarak alınan bu kararın bir an önce durdurulması için köylüler İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’e dilekçe göndererek toplantının iptalini talep ettiler.

Köylüler mücadele ediyor

İzmir Yarımadası’na özgü erkence türü zeytin ormanlarının içerisinde yer alan Orhanlı Köyü, JES, RES ve GES Entegre Enerji Santrali tehlikesiyle karşı karşıya. Köyün içerisinde yer alan Gökçam Mevkii’nde devam eden jeotermal kaynak arama çalışmalarına dava açan Orhanlı köylüleri, henüz bu dava sonuçlanmadan bir başka Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesinin ÇED süreciyle karşı karşıya kalmış durumda. Köy halkı ürettikleri dünyaca ünlü zeytinyağını bitirecek olan bu projelere karşı hukuksal yollardan haklarını arıyor. Köy sakinleri, bu süreç devam ederken yaşam alanlarının içerisinde açılması planlanan 23 adet jeotermal kaynak arama kuyusu ve sonrasında yapılmak istenen JES, RES ve GES Entegre Enerji Santrali için gerçekleşecek Halkın Katılımı Toplantısı’nın derhal iptal edilmesini talep ediyor.

'Santral insan hayatını tehdit ediyor’

Konuyla ilgili açıklama yapan Orhanlı Köyü Kültür Doğa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hasan Tahsin Akçil, “Köyümüz, yediden yetmişe üreterek, kültürünü yaşatarak binlerce yıldır bu vadide var olmaya devam ediyor. Asırlık zeytin ağaçlarımızdan ürettiğimiz zeytinyağımız, temiz havası, suyu, toprağıyla köyümüz Türkiye’nin yaşayan ve göç vermeyen köylerinden biri. Burada hayata geçirilmek istenen JES, RES ve GES Entegre Enerji Santrali yalnızca köy halkımızın sağlığını değil, köyümüzün ürettiği sağlıklı gıdayla beslenen binlerce insanın da hayatını tehdit ediyor. Koronavirüs salgınını adeta fırsat bilerek köyümüzü yok etmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

Toplantı iptal edildi

Jeotermal enerji şirketi tarafından 21 Nisan Çarşamba günü Orhanlı köyünde yapılmak istenen Halkın Katılım Toplantısının kesinlikle iptal edilmesi gerektiğini dile getiren Akçil, “Köyümüzün kökü olan yaşlılarımızın katılımını engelleyen, gençlerin ise sağlığını tehlikeye sokan bu toplantının hiçbir geçerliliği olamaz. Hem bu toplantının hem de projelerin iptali için mücadelemizi tüm köy halkıyla birlikte sonuna kadar sürdüreceğiz. JES, RES ve GES Entegre Enerji Santrali’ni de toplantısını da köyümüzde istemiyoruz” dedi.

Orhanlı köylülerinin tepkisinin ardından bir duyuru yayınlayan İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, söz konusu toplantının iptal edildiğini açıkladı. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün resmi internet sitesinde 19 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

“İzmir İli Seferihisar ve Menderes İlçeleri, Orhanlı ve Yeniköy Mahalleleri Mevkii'nde Küçük Menderes Enerji Petrol Jeotermal Maden Elektrik Üretim Müh. İnş. A.Ş. tarafından yapılması planlanan ‘37,5 MWe Jeotermal Enerji Santrali ve Yardımcı Kaynak (GES+RES) Tesisleri’ projesi ile ilgili olarak, ÇED Yönetmeliğin 9. Maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 21/04//2021 tarihinde, Orhanlı Caddesi No:274/2 (Köylü Kafeterya) Orhanlı/Seferihisar/İZMİR adresinde Saat:14:00’da yapılması planlanan Halkın Katılımı Toplantısı Bakanlığımızca belirlenecek ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmiştir.”